Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news ex viola Dall’Inghilterra: “Il Besiktas spinge per Chiesa. Il Liverpool ha già deciso”

altre news

Dall’Inghilterra: “Il Besiktas spinge per Chiesa. Il Liverpool ha già deciso”

chiesa
Federico Chiesa vuole diventare un protagonista al Liverpool, ma dalla Turchia arriva un interessamento
Redazione VN

La parentesi inglese di Federico Chiesa prosegue fra alti e bassi. La prima stagione l'azzurro non ha avuto molto spazio nel Liverpool. Questo anche per le condizioni precarie in cui è arrivato. Chiesa è stato l'unico acquisto dei Reds la scorsa estate, ed in una squadra che ha giocato a memoria per molti mesi ha sofferto. Questo nuovo campionato sembrava partito con il piede giusto, con Chiesa che aveva realizzato il gol del 3-2 nella prima casalinga contro il Bournemouth. L'esclusione dalla lista Uefa è stata una vera e propria doccia fredda

TUTTE LE NEWS SULLA PREMIER LEAGUE LE TROVI SU CALCIOPREMIER.COM

Il futuro

—  

Come noto, il mercato turco è ancora aperto. Il Besiktas vuole rinforzarsi, e dopo aver avuto Immobile la scorsa stagione, vuole anche Chiesa. La risposta del Liverpool però è stata negativa, come riporta il Liverpool Echo. I Reds vogliono tenere in rosa l'ex Fiorentina, anche se la concorrenza è numerosa. Chiesa riuscirà a sfruttare le sue occasioni?

Leggi anche
Che caos al Forest di Milenkovic. Via Espirito Santo, c’è già il sostituto
M. Orlando: “Adli via? Un azzardo per la Fiorentina”. Il franco-algerino va in Arabia

© RIPRODUZIONE RISERVATA