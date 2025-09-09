Dall’Inghilterra: “Il Besiktas spinge per Chiesa. Il Liverpool ha già deciso”

La parentesi inglese di Federico Chiesa prosegue fra alti e bassi. La prima stagione l'azzurro non ha avuto molto spazio nel Liverpool. Questo anche per le condizioni precarie in cui è arrivato. Chiesa è stato l'unico acquisto dei Reds la scorsa estate, ed in una squadra che ha giocato a memoria per molti mesi ha sofferto. Questo nuovo campionato sembrava partito con il piede giusto, con Chiesa che aveva realizzato il gol del 3-2 nella prima casalinga contro il Bournemouth. L'esclusione dalla lista Uefa è stata una vera e propria doccia fredda
Federico Chiesa vuole diventare un protagonista al Liverpool, ma dalla Turchia arriva un interessamento
Il futuro—
Come noto, il mercato turco è ancora aperto. Il Besiktas vuole rinforzarsi, e dopo aver avuto Immobile la scorsa stagione, vuole anche Chiesa. La risposta del Liverpool però è stata negativa, come riporta il Liverpool Echo. I Reds vogliono tenere in rosa l'ex Fiorentina, anche se la concorrenza è numerosa. Chiesa riuscirà a sfruttare le sue occasioni?
