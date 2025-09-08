Intervenuto a Tmw Radio, l'ex Fiorentina Massimo Orlando ha detto la sua su uno degli uomini mercato del momento, ovvero Yacine Adli: "Fossi stato nella società viola lo avrei tenuto, è vero che non è stato molto continuo nell'arco della stagione scorsa, specie nel girone di ritorno, ma uno con la sua tecnica e pure attitudine al gol può sempre far comodo. Lo avrei visto bene come play della Fiorentina. Credevo che Pioli ci puntasse, è stato un azzardo lasciarlo andare via".
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola M. Orlando: “Adli via? Un azzardo per la Fiorentina”. Il franco-algerino va in Arabia
altre news
M. Orlando: “Adli via? Un azzardo per la Fiorentina”. Il franco-algerino va in Arabia
Il centrocampista si trasferisce all'Al Shabab per 7 milioni
Intanto proprio stasera, secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Milan ha dato il via libera ad Adli per volare in Arabia a firmare con l'Al Shabab, società saudita che ha trovato l'accordo con i rossoneri per il trasferimento del centrocampista franco-algerino a titolo definitivo. Costo dell'operazione: 7 milioni per il cartellino dell'ex viola, che è atteso da un contratto triennale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA