Ds Udinese su Zaniolo: “Qualità indiscutibili. Lo vedo più maturo e consapevole”

Zaniolo nuovo giocatore dell'Udinese

Redazione VN 8 settembre 2025 (modifica il 8 settembre 2025 | 14:02)

Il direttore sportivo dell’Udinese, Gianluca Nani, ha parlato dell’arrivo di Nicolò Zaniolo in bianconero, definendo la scelta dell’ex Fiorentina come un passo decisivo per la sua carriera. “Lo vedo più maturo e consapevole: per lui Udine rappresenta l’ultima occasione per tornare ai massimi livelli”, ha dichiarato a Il Messaggero Veneto.

Secondo Nani, Zaniolo ha scelto l’Udinese con convinzione, nonostante ci fossero altre possibilità: “Ha detto no ad altre destinazioni e ha voluto fortemente questa piazza, convinto che sia la società ideale per rilanciarsi”.

Il ds ha poi sottolineato come il talento del classe ’99 non sia mai stato in discussione, anche se negli ultimi anni è mancata la continuità per via di errori e infortuni: “Le sue qualità tecniche sono limpide e indiscutibili, ora deve solo dimostrare con i fatti di poter tornare quello di un tempo”.