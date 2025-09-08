Cerofolini: “Alla Fiorentina mi sono comportato bene. Italiano l’allenatore migliore”

“Finora è andato tutto nel migliore dei modi. Si è creato un gruppo fantastico e, mi creda, questo spesso fa la differenza. Gli anni a Firenze? Sono partito da terzo portiere e poi mi sono ritrovato titolare. Credo di essermi comportato bene. La Serie A è stato un traguardo raggiunto, ma allo stesso tempo anche un nuovo punto di partenza. Pensavo di avercela fatta? No, ma era lo stimolo che mi serviva per continuare a crederci. La motivazione non deve mai calare, altrimenti in un attimo si passa dall’altare alla polvere. L’allenatore che più mi ha lasciato qualcosa? Senza dubbio Vincenzo Italiano. Si arrabbia molto, ma ha una grande qualità: dopo mezz’ora riesce a resettare tutto”.