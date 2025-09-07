Piccini e il messaggio strappalacrime: “Caro Cristiano, ce l’hai fatta”

Imparerai che il calcio non è solo dribbling e applausi. È anche depressione, solitudine, valigie sempre pronte. È essere un numero per chi ti paga e un simbolo per chi ti ama. Ma soprattutto imparerai che la vita è molto di più di una carriera. Scoprirai l’amore vero. Diventerai padre di due bambini che ti guarderanno come tu guardavi i tuoi idoli. E capirai che il successo più grande non è un trofeo, ma tornare a casa la sera e sentire che, nonostante tutto, sei il loro eroe. Oggi non sei più il ragazzino che credeva di essere invincibile. Sei un uomo. Hai le cicatrici, sì. Ma sono quelle che ti rendono vero. Sono quelle che raccontano la tua storia. E se posso dirti una sola cosa, piccolo mio, è questa: non smettere mai di crederci. Anche quando ti dicono che è finita. Anche quando ti senti perso. Perché ogni volta che sei caduto, è stato solo per imparare a rialzarti più forte. Ti voglio bene. Con orgoglio. Cristiano.