Castrovilli ammette: “Troppi infortuni, ho pensato di lasciare il calcio”

Gaetano Castrovilli, intervistato dal sito di Gianluca Di Marzio, è tornato a parlare degli anni alla Fiorentina oltre che della sua esperienza al Bari: "Ho scelto di tornare anche perché conosco bene questa piazza e la sua gente. So come si vive il calcio qui e mentalmente possono darmi tanto. Poi starà anche a me ricambiare tutto quest’affetto che ho ricevuto in questi giorni. Infortuni? Io ne ho avuti tanti, non lo nego: sono stati due anni e mezzo davvero pesanti. tornavo in campo, mi fermavo di nuovo, il ginocchio mi si gonfiava e passavo tanto tempo a chiedermi perché. Non sono ancora al 100% mentalmente però ci sono quasi. Poi da Monza in poi sono stato meglio dopo l’ennesimo stop al menisco alla Lazio. Non nego che stavo anche pensando di lasciare il calcio. Lavoro ogni giorno sull’approccio psicologico, ne parlo tanto anche la sera con mia moglie. L’aspetto mentale ti può far male in campo e nella vita privata. Devi trovare un equilibrio, avere una mano dalla tua famiglia e dal tuo mental coach".