Chi si rivede: Hagi jr lascia i Rangers Glasgow e va in Super Lig all’Alanyaspor

Hagi
In viola per due stagioni, il figlio d'arte torna nel Paese in cui è nato
Redazione VN

Come riporta tuttomercatoweb.com, colpo di mercato per l'Alanyaspor, che ha ufficializzato l’ingaggio del nazionale rumeno ed ex calciatore viola Ianis Hagi con un contratto biennale. Reduce dall’esperienza in Scozia con i Rangers, il fantasista classe 1998 è stato accompagnato da papà Gheorghe, leggenda del calcio mondiale e icona assoluta anche in Turchia. Durante la sua presentazione, Hagi jr ha detto: "Sono felice di tornare nel Paese dove sono nato, è un momento speciale per la mia carriera. Ho grande fiducia in me stesso e non vedo l’ora di unirmi ai miei nuovi compagni. La Süper Lig è uno dei campionati più difficili al mondo, con squadre di altissimo livello, sono pronto a dare tutto".

