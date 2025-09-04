Ex viola: Montella diventerà cittadino turco? Il capo della federazione: “Si farà”

L'ex allenatore della Fiorentina Vincenzo Montella è considerato in Turchia uno dei principali artefici della crescita del calcio in quel Paese. Tanto che i massimi organismi sportivi nazionali stanno pensando di dare al commissario tecnico della selezione biancorossa la cittadinanza turca. Così, infatti, il presidente della Federcalcio, Ibrahim Hacıosmanoglu , all'emittente TRT Spor: "Faremo diventare Vincenzo cittadino turco nel più breve tempo possibile".

Una questione che già era emersa lo scorso giugno, quando sia il numero uno della federazione che lo stesso Montella ne avevano parlato, nella conferenza stampa in occasione del prolungamento di contratto fino al 2028 del tecnico: "Certo che mi piacerebbe diventare cittadino turco - aveva detto il c.t. -, l'unico problema è la lingua, ma fate attenzione quando la parlate in mia presenza, perché adesso inizio a capire!".