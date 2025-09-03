Viola News
Niente Champions League per Chiesa: il Liverpool lo esclude dalla lista UEFA

Niente Nazionale e niente Champions
Niente Nazionale e niente Champions League. Dopo quella dai convocati del commissario tecnico Gennaro Gattuso per gli impegni della Nazionale italiana, per Federico Chiesa arriva un'altra esclusione. L'attaccante classe 1997, infatti, non è stato inserito dall'allenatore del Liverpool, Arne Slot, nella lista UEFA in vista della prima fase di Champions League.

