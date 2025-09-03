VN – L’ex Fiorentina e Venezia Ferrarini riparte dalla Serie C

L'ex Fiorentina Gabriele Ferrarini, dopo anni in prestito, ha terminato il contratto con i viola e domani firmerà col Rimini

Nicolò Schira 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 19:50)

Gabriele Ferrarini, ex terzino di Fiorentina e Venezia riparte dalla Serie C. Domani mattina il classe 2000 farà le visite mediche di rito e firmerà un contratto con il Rimini.

Ferrarini, cresciuto nelle giovanili viola, tra il 2015 e il 2019, ha poi vissuto il resto della sua carriera in prestito, tra Pistoiese, Venezia, Perugia, Monza, Modena e Feralpisalò, per poi essere svincolato proprio dalla Fiorentina senza mai aver esordito in prima squadra.

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, domani il Rimini ufficializzerà il suo arrivo. La squadra di Serie C, tra l'altro dovrà scontare ben 11 punti di penalizzazione per il ritardo nel pagamento degli emolumenti, dei contributi INPS e delle ritenute IRPEF relativi al mese di maggio 2025. Alla società è stata comminata anche una multa di 11.000 euro.

La stagione dei biancorossi è iniziata con l'uscita dalla Coppa Italia per mano del Pescara e una sconfitta e un pareggio in campionato, rispettivamente con Gubbio e Vis Pesaro.