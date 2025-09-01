Un altro trasferimento per Amrabat. Stavolta va in prestito al Betis

Dopo un solo anno al Fenerbahce, Sofyan Amrabat riparte dal Betis Siviglia. Il centrocampista marocchino lascia Istanbul in prestito per unirsi al club allenato da Pellegrini, che solo pochi mesi fa ha eliminato la Fiorentina in semifinale di Conference League.
Sofyan Amrabat riparte dalla Liga: dopo il Fenerbahce il centrocampista ha firmato per il Betis Siviglia
Dopo aver riportato Antony in Andalusia, un altro colpo ufficiale per i biancoverdi, che fanno un'ulteriore sgarbo ai cugini del Siviglia sempre più in difficoltà economiche. Per l'ex viola inizia una nuova avventura: dopo quella al Manchester United e l'ultima al Fener (con tanto di ritorno a Firenze), stavolta si cimenterà nella Liga
