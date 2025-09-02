Duncan saluta Nicolussi: “Mi mancherai, e goditi Firenze”

Per Nicolussi Caviglia, quella di Venezia è stata una tappa formativa. Per la prima volta ha avuto l'opportunità di giocare in Serie A con continuità, ed ha dimostrato di valere il trasferimento alla Fiorentina. Il regista, arrivato pochi giorni fa a Firenze, è stato salutato dal suo ex compagno Alfred Duncan. Il ghanese è legatissimo a Firenze, e nel messaggio a Nicolussi non si è dimenticato della maglia viola. La storia social: