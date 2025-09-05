Paok, Bianco si presenta: “Voglio vincere un trofeo. Ecco a chi mi ispiro”

Il centrocampista di proprietà della Fiorentina, Alessandro Bianco, passato in prestito al Paok Salonicco durante questa sessione di mercato, ha parlato così ai canali ufficiali del club greco:
Per me è un onore essere in questo grande club, non vedo l'ora di iniziare. Questa è una nuova esperienza, non solo a livello calcistico, ma anche personale, quindi sono molto emozionato. Non appena ho saputo dell'interesse del Paolk, sono andato su YouTube a cercare i video dei tifosi. Ho anche amici che giocavano qui in Grecia e mi hanno parlato bene della squadra, del campionato e dell'ambiente. Non ci è voluto molto per convincermi. Questa è la mia prima esperienza a livello europeo, quindi vorrei andare avanti e giocare il maggior numero possibile di partite in Europa League. Credo che l'obiettivo principale sia quello di vincere il campionato, quindi spero di alzare un trofeo con questa maglia. Mi ispiro molto a Barella, diciamo che è il giocatore che mi piace di più per le sue caratteristiche.
