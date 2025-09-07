Federico Chiesa è tornato al centro delle voci di mercato. A rivelare i retroscena è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sul futuro dell’ex Fiorentina, oggi protagonista con il Liverpool.
Chiesa, Italia e Turchia: quali proposte sono arrivate? Romano svela i retroscena
Secondo l’esperto di mercato, nelle scorse settimane Chiesa avrebbe realmente preso in considerazione l’idea di rientrare in Serie A. “È stato più volte accostato a un ritorno in Italia. Anche lui inizialmente era convinto di rientrare, ma le cessioni in attacco fatte dal Liverpool e un buon inizio di stagione hanno cambiato la prospettiva, sia per il giocatore che per il club”. Nella sessione estiva, infatti, Roma e Napoli avevano sondato il terreno, ma senza mai arrivare a una trattativa concreta.
Il giornalista ha poi svelato un retroscena curioso: nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte tentativo dall’estero. “Il Besiktas ha provato a convincere Chiesa a lasciare l’Inghilterra. I turchi hanno presentato una proposta ufficiale, ma sia il Liverpool che il calciatore hanno chiuso la porta”.
