Chiesa, Italia e Turchia: quali proposte sono arrivate? Romano svela i retroscena

Il mercato attorno all'ex numero 25 viola: la permanenza al Liverpool è voluta o solo di circostanza?

Redazione VN 7 settembre 2025 (modifica il 7 settembre 2025 | 18:02)

Federico Chiesa è tornato al centro delle voci di mercato. A rivelare i retroscena è stato Fabrizio Romano, che sul proprio canale YouTube ha fatto il punto sul futuro dell’ex Fiorentina, oggi protagonista con il Liverpool.

Secondo l’esperto di mercato, nelle scorse settimane Chiesa avrebbe realmente preso in considerazione l’idea di rientrare in Serie A. “È stato più volte accostato a un ritorno in Italia. Anche lui inizialmente era convinto di rientrare, ma le cessioni in attacco fatte dal Liverpool e un buon inizio di stagione hanno cambiato la prospettiva, sia per il giocatore che per il club”. Nella sessione estiva, infatti, Roma e Napoli avevano sondato il terreno, ma senza mai arrivare a una trattativa concreta.

Il giornalista ha poi svelato un retroscena curioso: nelle ultime ore ci sarebbe stato un forte tentativo dall’estero. “Il Besiktas ha provato a convincere Chiesa a lasciare l’Inghilterra. I turchi hanno presentato una proposta ufficiale, ma sia il Liverpool che il calciatore hanno chiuso la porta”.