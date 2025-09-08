Adli lascia il Milan e l’Italia: ecco quanto incassa la squadra di Allegri

Yacine Adli è pronto a lasciare definitivamente il Milan e l’Europa: il centrocampista classe 2000 si trasferirà all’Al Shabab in Arabia Saudita per circa 7 milioni di euro più bonus.
Adli, ex Fiorentina, lascia l'Italia
Il giocatore, reduce da una stagione in prestito alla Fiorentina, non è stato riscattato dal club viola e al suo rientro a Milano è finito ai margini del progetto tecnico. Da qui la decisione di accettare l’offerta araba, con un contratto triennale da circa 6 milioni di euro a stagione.
Per Adli, dopo l’esperienza in Serie A con le maglie di Fiorentina e Milan, inizia ora una nuova avventura nella Saudi Pro League.
