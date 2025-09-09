Che caos al Forest di Milenkovic. Via Espirito Santo, c’è già il sostituto

Inizio di stagione movimentato per il Nottingham Forest di Nikola Milenkovic. Al City Ground, dopo aver affrontato anche la Fiorentina in estate, c'è aria di rivoluzione. Il proprietario Marinakis (si, quello dell'Olympiakos) ha scelto di esonerare Nuno Espirito Santo, dopo una stagione storica lo scorso anno. Il portoghese ha riportato il Forest in Europa dopo 30 anni, scalando in Europa League dopo la retrocessione europea del Crystal Palace. Secondo Sky Sports la causa sarebbero i cattivi rapporti proprio tra Espirito Santo e Marinakis, culminati con questa decisione a sorpresa.
L'annuncio—
Proprio poco fa il club ha annunciato il successore, si tratta di Ange Postecoglou. Il tecnico australiano ha vinto l'ultima Europa League con il Tottenham, ed ha firmato un contratto per due anni. Una trattativa lampo, conclusa sostanzialmente la scorsa notte. Un nuovo inizio per Milenkovic e compagni, visto lo stile così diverso dei due allenatori.
