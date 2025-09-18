Brocchi contro Corvino: “Italiani scarsi? Dice delle sciocchezze, non è vero”

Non intendo discutere le scelte tecniche, però quando ascolto un direttore come Pantaleo Corvino – con cui sia io che Luca (Toni, ndr) abbiamo lavorato – affermare che i giovani italiani non siano all’altezza, mi spiace dirlo ma si tratta di una falsità, perché non corrisponde alla realtà. In verità, dietro a queste decisioni si celano altre ragioni. Ora invece vogliamo far credere che all’improvviso i giovani italiani siano tutti scarsi? Si dice che i ragazzi di oggi siano sempre al telefono e non giochino più per strada, ma la verità è che i motivi delle difficoltà attuali sono altri.