Cristian Brocchi, ex giocatore del Milan, ha attaccato duramente Pantaleo Corvino sulla sua gestione delle squadre e sui tanti stranieri comprati. Ecco le sue parole a Calcio Franco:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altre news ex viola Brocchi contro Corvino: “Italiani scarsi? Dice delle sciocchezze, non è vero”
altre news
Brocchi contro Corvino: “Italiani scarsi? Dice delle sciocchezze, non è vero”
Brocchi contro Corvino
Non intendo discutere le scelte tecniche, però quando ascolto un direttore come Pantaleo Corvino – con cui sia io che Luca (Toni, ndr) abbiamo lavorato – affermare che i giovani italiani non siano all’altezza, mi spiace dirlo ma si tratta di una falsità, perché non corrisponde alla realtà. In verità, dietro a queste decisioni si celano altre ragioni. Ora invece vogliamo far credere che all’improvviso i giovani italiani siano tutti scarsi? Si dice che i ragazzi di oggi siano sempre al telefono e non giochino più per strada, ma la verità è che i motivi delle difficoltà attuali sono altri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA