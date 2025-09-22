G.Galli: “Il Como ha sempre fatto la partita. La Fiorentina non ha identità”

L'ex portiere e dirigente della Fiorentina Giovanni Galli è intervenuto su Lady Radio. Ecco le sue parole sulla brutta sconfitta di ieri col Como:

"La Fiorentina deve essere in grado di comandare la partita. Però questo non è successo, anche nel primo tempo la gara la faceva il Como . La squadra viola pressava ogni tanto e il gol segnato all'8' è stato l'unico tiro in porta della Fiorentina. Non si può pensare di bloccare l'avversario per 90', devi imporre il tuo gioco e dimostrare di avere una propria identità ."

La sconfitta

"La Fiorentina non riesce a creare occasioni da gol, Butez non ha fatto una parata, mentre De Gea sì. La squadra deve ritrovare certezze. Pioli non può cambiare la formazione ogni volta, deve trovare 13 calciatori su cui contare e poi cambiarli una volta che le cose si saranno sistemate. Servono certezze difensive e solidità perché non è possibile sparire dalla gara con questa facilità."