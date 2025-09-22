Una maratona in cui Viola si ritira a metà gara
Fiorentina-Como in rima: una maratona con ritiro a metà gara
Seconda parte un' eresia: è panna nella carbonara
Dal pronti e via subito prima con nessuno che la insegue
Mandragora delle guerre è l'artefice delle tregue
La folla si è entusiasma nel veder Caviglia
Piccoli è a lui distante in condizione di ancora qualche miglia
Dzeko, Sohm e Fagioli son quei dolori al polpaccio
Che una volta entrati in gioco son l'origine del fattaccio
Le avversarie hanno ancora fiato,Viola no
Nella crisi De Gea e Gosens provano a esser dei Riganò
Il resto della difesa è una vista annebbiata
Kean di aria fresca ne è una debole ventata
L'entusiasmo del pubblico si trasforma in preoccupazione
Viola è sempre troppo fiacca in questo avvio di stagione
Tante le maratone ancora buone per rifarsi
Affinché Viola e Vittoria tornin presto ad abbracciarsi
