Il commento in rima

Fiorentina-Como in rima: una maratona con ritiro a metà gara

Fiorentina-Como in rima: una maratona con ritiro a metà gara - immagine 1
La partita commentata in rima baciata
Lorenzo Mazzanti

Una maratona in cui Viola si ritira a metà gara

Seconda parte un' eresia: è panna nella carbonara

Dal pronti e via subito prima con nessuno che la insegue

Mandragora delle guerre è l'artefice delle tregue

La folla si è entusiasma nel veder Caviglia

Piccoli è a lui distante in condizione di ancora qualche miglia

Dzeko, Sohm e Fagioli son quei dolori al polpaccio

Che una volta entrati in gioco son l'origine del fattaccio

Le avversarie hanno ancora fiato,Viola no

Nella crisi De Gea e Gosens provano a esser dei Riganò

Il resto della difesa è una vista annebbiata

Kean di aria fresca ne è una debole ventata

L'entusiasmo del pubblico si trasforma in preoccupazione

Viola è sempre troppo fiacca in questo avvio di stagione

Tante le maratone ancora buone per rifarsi

Affinché Viola e Vittoria tornin presto ad abbracciarsi

