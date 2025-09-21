Fiorentina-Como potrebbe regalare un giorno speciale a Hans Nicolussi Caviglia, in lizza per un posto da titolare per la prima volta con la maglia viola. Curiosamente, proprio contro i lariani il centrocampista valdostano visse una delle sue giornate più memorabili lo scorso anno, quando vestiva la maglia del Venezia, guadagnandosi il titolo di Man of the Match.
Nicolussi Caviglia titolare! Quando fermò da solo il Como di Fabregas
Doppietta (sfiorata) davanti al maestro Fabregas. Venezia-Como dell'8 dicembre 2024: la partita da Man of the Match dell'oggi centrocampista viola