Pioli e la mossa Lamptey: perché potrebbe utilizzarlo, e cosa cambierebbe?

Prende quota l'idea di lanciare Tariq Lamptey dal primo minuto. Ma perchè Pioli ci sta pensando?

Niccolò Meoni Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 15:05)

Oggi a Firenze arriva il Como. una squadra che ha mostrato delle chiare peculiarità tecnico-tattiche. La Fiorentina di Stefano Pioli in questo avvio di stagione non ha convinto. Per questo il tecnico ex Milan starebbe pensando a qualche cambiamento tattico, con l'inserimento di Tarq Lamptey. Il ghanese arrivato negli ultimi giorni di mercato sarebbe la mossa in grado di scombinare le carte in tavola. Perchè Pioli ci sta pensando, e come potrebbe utilizzarlo?

Cambio di sistema — Innanzitutto l'inserimento di Lamptey porterebbe la Fiorentina ad un cambio di sistema. Il passaggio alla difesa a 4 sembrerebbe un'opzione percorribile. Lamptey e Dodò andrebbero a comporre la catena sulla destra, in un ipotetico 4-4-2, o in un 4-2-3-1. Questo anche per le caratteristiche del Como, una delle squadre più brave in Serie A nel consolidare il possesso. Fabregas per farlo usa giocatori di palleggio come Caqueret e Da Cunha per esempio. Ma non solo, anche le ali contribuiscono con i loro dribbling. Fabregas ama i giocatori che saltano l'uomo, un'altra arma per generare superiorità numerica e maggior controllo. Lamptey chiaramente garantirebbe un po' di copertura maggiore, dato che comunque è un terzino di ruolo, e che da quella parte agisce Rodriguez.

Imprevedibilità — Lamptey è un terzino, ma non solo. Nel corso della sua carriera, soprattutto agli inizi nel Brighton di Potter, una squadra meno qualitativa delle sue versioni successive, le sue sgroppate erano cruciali. Non a caso Lamptey con i Seagulls ha giocato anche come esterno alto a destra, avendo libertà di spingere e di tentare dribbling a ripetizione. Questo potrebbe fornire più cross alle punte, e dare un riferimento a Dodò. Chiaro che non è un esterno così creativo o offensivo, ma mettere in difficoltà Valle e Rodriguez potrebbe essere l'idea di Pioli. Chiaramente anche i centrali dovrebbero tornare ad una difesa a 4, e la costruzione cambierebbe. Ma Pioli potrebbe volersi giocare un jolly intrigante.