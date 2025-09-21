FOTO VN – L’Under 17 sotto gli occhi di Pioli. Il tecnico è al Viola Park

Oggi per Stefano Pioli sarà una giornata impegnativa. Nel pomeriggio la sua Fiorentina scenderà in campo contro l'insidioso Como di Cesc Fabregas. Una sfida di cui tutto l'ambiente conosce l'importanza. In compenso lo stesso Pioli si è concesso una mattina di studio, andando a visionare l'under 17, impegnata al momento contro il Napoli (QUI LA DIRETTA).
