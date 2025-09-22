Roberto Pruzzo è intervenuto ai microfoni di Lady Radio dove ha parlato così della prestazione di ieri della Fiorentina e di quella di alcuni singoli viola. Ecco le sue parole:
Pruzzo: “Attaccanti a secco? Anche la Roma, eppure lotta per la Champions”
"Il problema della Fiorentina non è l'attacco. Non si può scaricare ogni colpa su Kean e Piccoli. Anche nella Roma di Gasperini non stanno segnando gli attaccanti, eppure lottano per i primi posti in classifica. Non è il caso di fare polemiche su Pioli, però è chiaro che ancora questa squadra manchi di identità. Stefano sa come uscire da queste situazioni, visto la grande esperienza, ma dovrà lavorare tanto e con chiarezza. Gudmundsson? Quando gioca si prende tante critiche, ma la verità è che la sua assenza provoca tanti problemi alla Fiorentina."
"Vedo troppe incertezze e insicurezze"—
"Ci sono troppe difficoltà nel percorso che dovrebbe portare alla ricerca dell'identità. Tanta incertezza, che crea insicurezza e dà alibi ai calciatori, che hanno troppe scusanti. Pioli deve decidere che strada prendere. A centrocampo non c’è una direzione precisa, sulle fasce nemmeno, visto che alla quarta giornata si sceglie il 4-4-2, dopo aver giocato con la difesa a tre per tanto tempo, ci sono tante cose da rivedere."
