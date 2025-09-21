Viola News
Derby di Roma, caos nel finale: espulsi Belahyane e Guendouzi. Cosa è successo

Derby di Roma, caos nel finale: espulsi Belahyane e Guendouzi. Cosa è successo - immagine 1
Il finale infuocato del derby della Capitale
Redazione VN

Il derby della Capitale lascia strascichi pesanti in casa Lazio. Dopo l’espulsione all’86’ di Reda Belahyane per un durissimo intervento ai danni di Koné, al termine della gara è arrivato anche il cartellino rosso per Matteo Guendouzi.

Il centrocampista francese, infatti, si è lasciato andare a vibranti proteste nei confronti dell’arbitro Sozza dopo il triplice fischio finale. Un atteggiamento che non è passato inosservato al direttore di gara, pronto a punirlo con l’espulsione diretta per qualche parola di troppo. Una doppia beffa dunque per la squadra biancoceleste, già costretta a concludere il derby in inferiorità numerica e che ora dovrà rinunciare a due pedine importanti.

A complicare ulteriormente le cose c’è l’infortunio di Dele-Bashiru, costretto a lasciare il campo già nel primo tempo e la cui presenza contro il Genoa resta in forte dubbio.

