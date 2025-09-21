Derby di Roma, caos nel finale: espulsi Belahyane e Guendouzi. Cosa è successo

Il derby della Capitale lascia strascichi pesanti in casa Lazio. Dopo l’espulsione all’86’ di Reda Belahyane per un durissimo intervento ai danni di Koné, al termine della gara è arrivato anche il cartellino rosso per Matteo Guendouzi.
Il finale infuocato del derby della Capitale
Il centrocampista francese, infatti, si è lasciato andare a vibranti proteste nei confronti dell’arbitro Sozza dopo il triplice fischio finale. Un atteggiamento che non è passato inosservato al direttore di gara, pronto a punirlo con l’espulsione diretta per qualche parola di troppo. Una doppia beffa dunque per la squadra biancoceleste, già costretta a concludere il derby in inferiorità numerica e che ora dovrà rinunciare a due pedine importanti.
A complicare ulteriormente le cose c’è l’infortunio di Dele-Bashiru, costretto a lasciare il campo già nel primo tempo e la cui presenza contro il Genoa resta in forte dubbio.
