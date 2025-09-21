Pellegrini titolare nel derby. Massara: “Tutta l’estate con l’idea che partisse”

La posizione di Lorenzo Pellegrini alla Roma continua afar discutere. Il centrocampista è rimasto nella capitale, nonostante un rinnovo che non arriverà. In passato era stato accostato anche alla Fiorentina, e nel mercato di gennaio non si può escludere nulla. Oggi parte titolare nel derby, e Frederic Massara ne ha parlato a Dazn:

"Oggi gioca, non c'è nulla come il calcio capace di cambiare situazioni. Abbiamo passato l'estate condividendo un'idea che potesse anche portarlo lontano dalla Roma ma non è successo e adesso siamo tutti concentrati sulla partita, lui per primo. Lorenzo è un giocatore forte che ci ha sempre portato delle qualità e ci auguriamo che torni a farlo a partire da oggi"