Pellegrini titolare nel derby. Massara: “Tutta l’estate con l’idea che partisse”

La posizione di Lorenzo Pellegrini alla Roma continua afar discutere. Il centrocampista è rimasto nella capitale, nonostante un rinnovo che non arriverà. In passato era stato accostato anche alla Fiorentina, e nel mercato di gennaio non si può escludere nulla. Oggi parte titolare nel derby, e Frederic Massara ne ha parlato a Dazn:
Viola News
calciomercato
Gasperini si gioca la carta a sorpresa, Lorenzo Pellegrini. In estate poteva partire, ed anche la Fiorentina lo seguiva
"Oggi gioca, non c'è nulla come il calcio capace di cambiare situazioni. Abbiamo passato l'estate condividendo un'idea che potesse anche portarlo lontano dalla Roma ma non è successo e adesso siamo tutti concentrati sulla partita, lui per primo. Lorenzo è un giocatore forte che ci ha sempre portato delle qualità e ci auguriamo che torni a farlo a partire da oggi"
