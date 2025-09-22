CorFio: “Ok, serve tempo a Kean e a Piccoli, ma il calcio esige risultati”

Il Corriere Fiorentino si sofferma sull'attacco della Fiorentina

Redazione VN 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 08:42)

Il problema dell’attacco viola resta irrisolto: l’intesa tra Moise Kean e Roberto Piccoli, provata ormai per tre gare di fila, continua a non decollare. I due non riescono a trovare una reale compatibilità e la Fiorentina paga pesantemente l’assenza di incisività offensiva. I numeri parlano chiaro: i tre gol stagionali portano la firma di Mandragora e Ranieri, non degli attaccanti, mentre la costruzione di gioco e la finalizzazione appaiono sempre più fragili e scollegate.

La gara col Como ne è stata l’ennesima dimostrazione. Dopo un primo tempo povero di occasioni (un solo tiro in porta), i viola si sono spenti del tutto nella ripresa, chiusa con appena 3 conclusioni totali — nessuna nello specchio — e appena 6 tocchi in area avversaria, contro i 22 degli ospiti. Kean ha inciso pochissimo, toccando appena 16 palloni e perdendone 6, mentre Piccoli ha fatto poco meglio, con 21 tocchi, un duello aereo vinto su 7 e l’uscita al 77’ per lasciare spazio a Dzeko. I due si sono scambiati palla una sola volta in tutta la partita, segnale eloquente di una coppia mai realmente connessa.

I dati collettivi confermano le difficoltà: la Fiorentina ha chiuso con appena il 55% di precisione nei passaggi nella trequarti del Como, peggior dato stagionale e lontano dal 76% degli uomini di Fabregas. Con soli 2 punti in 4 partite, come accadde già nel 2019-20, il bilancio è allarmante. Il tempo passa e l’attacco resta sterile, lasciando aperti più interrogativi che certezze su un progetto tecnico che non riesce ancora a trovare la sua forma. Lo scrive il Corriere Fiorentino.