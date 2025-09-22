La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean. Continua la crisi dell'attaccante viola, ormai a secco da troppe partite:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Gazzetta su Kean: “Rimpiange la beata solitudine dello scorso anno”
news viola
Gazzetta su Kean: “Rimpiange la beata solitudine dello scorso anno”
La Gazzetta dello Sport si sofferma su Moise Kean
Il 4-4-2 di ieri non è indicato per le caratteristiche degli interpreti e perché è stato svolto solo in fase difensiva. Non c'è stata una sovrapposizione sulle fasce, non c'è stata nessuna combinazione tra Piccoli e Kean, che rimpiange la beata solitudine dello scorso anno, quando gli arrivavano tanti palloni che lui spesso tramutava in gol. Adesso il centravanti della Nazionale è ancora a secco. La squadra non lo supporta, lui si impegna ma va a sbattere contro gli avversari. Il 4-4-2 è servito per pressare con energia in avvio, coprendo uomo su uomo Sergi Roberto, Perrone e Nico Paz, e per stoppare i tagli degli esterni.
© RIPRODUZIONE RISERVATA