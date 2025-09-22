CorSport: “La Curva offende Pradè, situazione grave. Ma Pioli ha la fiducia del club”

Il Corriere dello sport sul momento della Fiorentina

Redazione VN 22 settembre - 08:14

La Fiorentina rivive l’incubo di febbraio: ancora una volta il Como espugna il Franchi, stavolta per 2-1, confermando la propria superiorità tecnica e organizzativa. Pioli aveva scelto di abbandonare il 3-5-2 per un 4-4-2,ma la mossa si è rivelata fallimentare: dopo una mezz’ora discreta basata su corsa e agonismo, i viola sono crollati non appena gli avversari hanno trovato equilibrio e collegamenti di squadra. La contestazione finale del pubblico, con fischi e cori contro i giocatori e il d.s. Pradè, ha sottolineato la gravità della situazione, nonostante la conferma di fiducia a Pioli arrivata proprio da Pradè.

L’avvio sembrava incoraggiante: al 6’ Mandragora aveva portato in vantaggio la Fiorentina con un sinistro potente sulla ribattuta di una punizione. Tuttavia, l’infortunio di Lamptey e la posizione sacrificata di Fazzini hanno indebolito il nuovo assetto. Il Como ha rischiato con Perrone e Morata, poi ha sfiorato il pari su rigore trasformato in punizione dal VAR allo scadere del primo tempo. Nella ripresa, però, la squadra di Fabregas ha cambiato marcia: l’ingresso di Jesus Rodriguez e il passaggio al 3-3-3-1 hanno spostato l’inerzia del match. La Fiorentina, al contrario, si è limitata a subire, lasciando campo e iniziativa agli avversari.

Il Como ha preso possesso della partita, costringendo i viola a difendersi nella propria metà campo. Dopo il miracolo di De Gea su Sergi Roberto, è arrivato il pari con lo stacco di Kempf su punizione di Nico Paz. Da quel momento, la pressione dei lariani è diventata costante e il sorpasso appariva inevitabile. Il gol decisivo è giunto nel recupero: un lancio di Nico Paz ha liberato Addai, che ha superato facilmente Pongracic e battuto De Gea, completando la rimonta e lasciando la Fiorentina immersa in un clima di frustrazione e incertezza. Lo scrive il Corriere dello Sport.