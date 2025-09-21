Carattere e “palle”. Fiesole, contestazione totale: idillio con Pioli già finito?

Un'altra sconfitta in casa Fiorentina, dopo il Napoli anche il Como gela il Franchi, che a fine partita dà il via alla contestazione

Matteo Bardelli Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 22:56)

Era nell'aria e il secondo tempo con il Como è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Dopo un primo tempo giocato a grande intensità, la Fiorentina crolla, ancora una volta, al Franchi. Decisiva la rete nei minuti di recupero di Addai, subentrato nella ripresa. Al fischio finale, però, i tifosi viola perdono la pazienza: inizia la pioggia di fischi per la squadra allenata da Stefano Pioli che, come a sua detta, nemmeno lui si sarebbe mai aspettato un inizio di stagione così drammatico.

Contestazione del Franchi — La Curva Fiesole, poi, inizia anche ad intonare cori verso la squadra, nel momento in cui i calciatori viola si avvicinano ai suoi tifosi, come ogni volta. Parole forti, ma giuste, non solo per i pochi punti fatti fino a questo momento, ma anche per l'atteggiamento e il non gioco visto in campo: da "andate a casa", passando per il "rispettate la maglia", per finire con il solito ed inconfondibile "fuori le p***e". Ma non solo, timidamente sono arrivati anche dei cori verso il direttore sportivo viola, Daniele Pradè, costruttore, insieme a Goretti e lo stesso Pioli, di questa squadra. Facce deluse quelle dei giocatori, rimaste anche negli spogliatoi, a detta di capitan Ranieri.

Lavorare sodo e tornare a vincere — Contestazione giusta, questo è quello che hanno detto l'allenatore viola (LE SUE PAROLE) a fine partita e il capitano, Luca Ranieri, in conferenza stampa (LE SUE PAROLE). La Fiorentina ancora non è squadra, questo è agli occhi di tutti, ormai. Un inizio così drammatico nessuno se lo sarebbe mai aspettato quest'anno, soprattutto dopo aver confermato tutti i "big" della rosa. Adesso servirà ripartire, lavorando sodo, per andare a Pisa per fare una grande prova di carattere. E trovare, finalmente, i primi tre punti della stagione.