Intervenuto a Sky Sport, uno scuro Stefano Pioli commenta così la sconfitta interna della Fiorentina contro il Como: "Non siamo riusciti a gestire la palla contro un avversario di qualità, c'erano le situazioni per far salire la squadra ma questi errori si stanno ripetendo e dobbiamo trovare soluzioni diverse. L'approccio è stato giusto seppur con qualche difficoltà, dobbiamo fare molto di più perché abbiamo concesso campo e una squadra di spessore come la nostra deve fare di più. Preoccupato? Sono triste e amareggiato perché la squadra si allena bene ma non arrivano i risultati, i tifosi ci hanno giustamente fischiato, siamo all'inizio ma dobbiamo fare e dare di più. Oggi è una giornata triste e soprattutto io devo trovare soluzioni e lavorare meglio perché so che si può fare di più rispetto alle ultime due partite".
Pioli amareggiato: "Giusto fischiarci, ma prima dell'1-1 del Como c'è fallo per noi"
Pioli amareggiato: “Giusto fischiarci, ma prima dell’1-1 del Como c’è fallo per noi”
L'analisi di Fiorentina-Como affidata alle parole del tecnico viola Stefano Pioli
Poi continua: "Per mantenere energie e solidità dobbiamo spostare il baricentro in avanti e nel secondo tempo non abbiamo trovato soluzioni. Ci siamo allungati, non è una questione fisica ma abbiamo vinto pochi duelli, ci siamo abbassati e concesso troppo con lanci lunghi nel vuoto. Rispetto al Napoli è un piccolissimo passo in avanti, ma non basta. L'unica cosa che posso recriminare è il fallo fischiato in occasione del gol del pareggio del Como, era fallo su Fortini ma fischiano un fallo precedente di Piccoli che non c'è".
