Pioli amareggiato: “Giusto fischiarci, ma prima dell’1-1 del Como c’è fallo per noi”

Intervenuto a Sky Sport, uno scuro Stefano Pioli commenta così la sconfitta interna della Fiorentina contro il Como: "Non siamo riusciti a gestire la palla contro un avversario di qualità, c'erano le situazioni per far salire la squadra ma questi errori si stanno ripetendo e dobbiamo trovare soluzioni diverse. L'approccio è stato giusto seppur con qualche difficoltà, dobbiamo fare molto di più perché abbiamo concesso campo e una squadra di spessore come la nostra deve fare di più. Preoccupato? Sono triste e amareggiato perché la squadra si allena bene ma non arrivano i risultati, i tifosi ci hanno giustamente fischiato, siamo all'inizio ma dobbiamo fare e dare di più. Oggi è una giornata triste e soprattutto io devo trovare soluzioni e lavorare meglio perché so che si può fare di più rispetto alle ultime due partite".