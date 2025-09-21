Viola News
Gosens: “Atteggiamento giusto, ma basta parlare e dimostriamo sul campo”

Intervista flash del laterale tedesco
Il terzino viola Robin Gosens ha parlato a Dazn prima della gara contro il Como:

La pressione c'è sempre, abbiamo grandi ambizioni e vogliamo sempre la vittoria, è vero che ci aspettavamo di più arrivati a questo punto. Lo spogliatoio ha un atteggiamento positivo, ma basta con le chiacchiere: dobbiamo mettere tutto quanto sul campo.

