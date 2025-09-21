Fabregas: “Io come in università. Vojvoda alto per due motivi specifici”

Le parole del tecnico del poco a meno di un'ora dal calcio di inizio di Fiorentina-Como

Nel prepartita di Fiorentina-Como, Cesc Fabregas ha parlato a Sky Sport, soffermandosi sul rapporto con Stefano Pioli e sulle sensazioni per la sfida del Franchi.

L’allenatore del Como ha rivelato un retroscena dello scorso anno:

“Pioli? L’ho cercato dopo la nostra promozione in Serie A. A Milano abbiamo parlato un paio d’ore. Gli ho chiesto come prepara le partite. Per me è un sogno vivere già tutto questo, è come andare all’università ogni giorno”.

Poi uno sguardo alla gara e alla filosofia che chiede ai suoi giocatori:

“Formazione? Chiedo di vincere e di avere identità. La Fiorentina è una squadra forte fisicamente e molto strutturata. Noi abbiamo lavorato bene, adesso parla il campo”.

Fabregas ha commentato anche l’esordio dal primo minuto di Diego Carlos, chiamato a sostituire lo squalificato Ramon:

“Diego Carlos non gioca da tanto tempo. È una grande opportunità per lui di farsi vedere. Speriamo di vedere una grande vittoria”.

Poi a Dazn: "La squadra sta facendo quello che le chiedo, a volte bene a volte un po' meno, dobbiamo crescere e questa partita sarà interessante per capire a che punto siamo. La posizione di Vojvoda? Loro sono forti, Mergim ha giocato bene contro la Lazio e nel primo tempo a Bologna. Non cambia niente nell'idea di gioco".