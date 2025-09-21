Pioli: “Un privilegio subire pressioni. Difesa a quattro? Lo facciamo per il Como”

Le parole di Stefano Pioli nel pre-partita di Fiorentina-Como

Redazione VN 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 17:49)

Nel pre-partita di Fiorentina-Como, ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha spiegato le scelte tattiche e lo stato d’animo con cui la squadra affronta la gara del “Franchi”.

Il tecnico viola ha chiarito la decisione di passare alla difesa a quattro:

“Lo facciamo per l’avversario. Il Como ci attaccherà col palleggio e con la profondità. Per me non esistono sistemi di gioco, ma principi di gioco. Abbiamo le qualità per essere pericolosi davanti e difendere bene”.

Sul tandem offensivo composto da Kean e Piccoli, Pioli ha sottolineato l’importanza di avere più armi a disposizione:

“Non è solo questione di attaccanti. Dobbiamo cercare anche altre soluzioni: un dai e vai, un tiro da fuori. In settimana abbiamo lavorato bene, mi auguro che ciò che abbiamo preparato si veda in campo. Non tutto verrà bene, ma dobbiamo restare sempre dentro la partita”.

Il tecnico gigliato ha poi affrontato il tema delle difficoltà iniziali della stagione:

“Abbiamo il desiderio di vincere. La situazione non deve pesare, anzi: se vogliamo crescere dobbiamo saper reggere certe pressioni. Se vogliamo alzare l’asticella, dobbiamo viverle come un privilegio”.

Infine, una battuta su Cesc Fabregas, allenatore del Como, avversario di oggi:

“Sta facendo grandi cose, è molto giovane e con idee chiare. Ammiro i miei colleghi che hanno questo tipo di motivazione. Non può che fare una grande carriera. Fra di noi c'è stima reciproca, vedremo il campo che cosa dirà ma credo che abbiamo caratteristiche e qualità per fare la partita”.

Sulla mentalità

"Mi ricordo che in passato Reina non era convinto di una nuova maniera di difendere sulle palle inattive, ma alla fine della stagione mi ha detto che avevo ragione. Nel calcio c'è sempre tanta fretta, ma io ho molta fiducia nel lavoro della squadra. Poi è presto per sapere dove possiamo arrivare, ma stiamo lavorando per questo".