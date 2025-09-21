Fabregas: “Partita nostra dal 30′. Esterni fondamentali, grazie alla società”

Il commento del tecnico avversario

Redazione VN 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 20:45)

Intervenuto a Sky Sport, il tecnico del Como Cesc Fabregas ha parlato così del match vinto nel recupero al Franchi: "Mi è piaciuta la squadra dopo il trentesimo. Abbiamo iniziato male, non gestito bene alcune palle e ci siamo innervositi. E' normale, visto che giocavamo a Firenze contro una squadra grande come la Fiorentina ma dopo la mezz'ora abbiamo fatto una partita completa. Addai? Devo dire grazie alla società che mi mette a disposizione i giocatori, poi sono io a mandarli in campo. L'ultima palla che ha gestito non mi è piaciuta ma è giovane e migliorerà".

"Come scelgo i centrocampisti? Dipende dagli avversari, credo in tutti i miei giocatori e anche oggi abbiamo iniziato a giocare con personalità e qualità, si è vista una squadra solida dal trentesimo in poi. Incidere con i cambi? Sempre c'è un piano B o un piano C, io provo sempre a fare la partita e gli avversari devono più preoccuparsi di noi rispetto al contrario. Oggi ci è andata bene, abbiamo speso tanti soldi sugli esterni e in Italia si gioca tanto in uno contro uno sull'esterno rispetto al gioco centrale perché c'è tanto pressing e tanti duelli. Chi li vince, porta a casa la partita".

"Abbiamo deciso a gennaio di continuare con giocatori molto giovani. Oggi vedevo un documentario su Italia '90, oggi si è perso un po' quel talento e io lo sto cercando sempre. La Fiorentina ha Fagioli, Nicolussi, gente forte. Sono pronto a cercarli, trovarli a 15/16 anni e formarli".