Contestazione feroce: “Fuori le p…, rispettate la maglia”. Non si salva nessuno

Esplode la contestazione al Franchi dopo Fiorentina-Como 1-2, seconda sconfitta di fila per i viola in campionato e tra le mura amiche dopo quella col Napoli. Dopo 4 partite, la squadra di Pioli è bassissima in classifica con appena due punti frutto dei due pareggi contro Cagliari e Torino nelle prime due giornate.
Il pubblico del Franchi è furibondo per la seconda sconfitta di fila
La curva Fiesole, dalla sua ormai abituale posizione in Ferrovia dovuta ai lavori di ristrutturazione, ha sommerso assieme al resto del pubblico la squadra di fischi, cantando "fuori le p...", "rispettate la maglia", "meritiamo di più". Non si salva nessuno, anche il direttore sportivo Daniele Pradè è stato nuovamente preso di mira dopo il finale della scorsa stagione.
