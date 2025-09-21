Contestazione feroce: “Fuori le p…, rispettate la maglia”. Non si salva nessuno

Il pubblico del Franchi è furibondo per la seconda sconfitta di fila

Esplode la contestazione al Franchi dopo Fiorentina-Como 1-2, seconda sconfitta di fila per i viola in campionato e tra le mura amiche dopo quella col Napoli. Dopo 4 partite, la squadra di Pioli è bassissima in classifica con appena due punti frutto dei due pareggi contro Cagliari e Torino nelle prime due giornate.