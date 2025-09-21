L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato così in conferenza stampa al termine della partita persa 1-2 contro il Como. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Pioli in conf: “Se non miglioriamo nella gestione della palla saranno guai seri”
news viola
Pioli in conf: “Se non miglioriamo nella gestione della palla saranno guai seri”
L'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, ha parlato così al termine della partita persa al Franchi contro il Como
Sul calendario e la prestazione—
No, un inizio così difficile non me l'aspettavo. Due punti in quattro partite sono veramente pochi. Se non miglioriamo nella gestione della palla saranno problemi seri. Dobbiamo lavorare tanto su questo. Serve una manovra più fluida, più continua. Servono soluzioni diverse. Non voglio questi calci lunghi, se la squadra è corta tutti quei palloni son persi.
LEGGI ANCHE
Sui problemi—
Io non ho visto come giocava la Fiorentina l'anno scorso. Io devo trovare delle soluzioni a questa squadra. Bisogna muovere di più la palla, avere più personalità. Pensavo ci volesse meno tempo e invece non è così. Capisco la delusione dei tifosi e i fischi di oggi. Sono io quelle che deve lavorare meglio e fare di più. Qualcosa abbiamo migliorato, perché è stato il miglior primo tempo fatto da inizio stagione, ma non è stato sufficiente.
Sull'attacco e Piccoli—
Quella ripartenza dove ha crossato per Moise nasce dal passaggio di Mandragora. L'intesa deve essere migliorata e per farlo servirà tempo. Non ho messo Gud perché non era al 100%, aveva ancora un po' di dolore alla caviglia.
Sui cambi—
Abbiamo perso un po' di energia, quindi ho fatto i cambi per averne di più. Gli esterni hanno fatto un buon lavoro. Però oggi non credo che sia problema tattico.
Sul centrocampo—
Non sono d'accordo sui problemi a centrocampo oggi. La punizione che ci è stata fischiata sul primo gol non esiste. Ha fischiato un fallo di Piccoli che non c'era. Il secondo gol andava gestito meglio. Il giocatore andava affrontato fuori area. Non credo, comunque, che il problema sia la fase difensiva, il centrocampo e il poco equilibrio.
Sulla gestione del pallone—
Non credo che sia problema di personalità, perché la squadra è di livello. Ci son giocatori che hanno fatto tanta Serie ed anche ad un certo livello. Ci abbiamo lavorato tanto durante la settimana e nel primo tempo si è visto. Mandragora e Nicolussi hanno fatto bene.
© RIPRODUZIONE RISERVATA