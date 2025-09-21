Fabregas in conf: “Sapevo del cambio modulo di Pioli. La gente in Italia parla”

Sulla crescita della squadra—
Sono contento di come lavorano i ragazzi. La gioventù è la nostra forza. Si deve imparare e crescere. Io sono pronto a tutto, non c'è fretta. Dobbiamo capire bene chi siamo e come volere fare le cose. Abbiamo alzato molto il livello, anche se siamo arrivati da poco abbiamo un'identità molto importante. Questa prestazione dà molto coraggio, sapendo che arriverà un giorno dove si perderà punti.
Sul nervosismo in campo—
Oggi è stata la partita più tranquilla di tutte quelle giocate...
Su De Gea—
De Gea è una leggenda del calcio, un ragazzo d'oro. Ho avuto la fortuna di giocare con lui. Anche oggi è stato incredibile, la parata su Sergi Roberto è incredibile. L'anno scorso ho parlato con lui, prima che venisse a Firenze. Lui voleva andare dove si poteva sentire felice, per questo ha scelto poi Firenze.
Noi siamo una società molto giovane. Sicuramente ci saranno tanti cambiamenti per la partita di mercoledì. Questa è la prima volta nella mia carriera che faccio anche la partita durante la settimana
