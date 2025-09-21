Il calciatore della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato così in conferenza stampa al termine della partita contro il Como. Le sue parole:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola conferenze stampa Ranieri in conf: “Grande delusione nello spogliatoio. A Pisa per vincere”
news viola
Ranieri in conf: “Grande delusione nello spogliatoio. A Pisa per vincere”
Il capitano della Fiorentina, Luca Ranieri, ha parlato così al termine della gara del Franchi contro il Como
Sulla contestazione a fine partita—
La contestazione di oggi dei tifosi è giusta, perché è vero, siamo ad un nuovo ciclo, ma siamo la Fiorentina. Iniziare 4 partite, due punti, non va bene. Io in primis devo dare di più. Non dobbiamo farne un dramma, perché siamo all'inizio, ma dobbiamo pedalare in allenamento e tornare a vincere.
LEGGI ANCHE
Sui problemi—
In allenamento facciamo bene, ma quello che stiamo facendo non basta. Dobbiamo iniziare a dare tutti di più. Fa male, non ce l'aspettavamo. Adesso abbiamo una partita importantissima, un derby, quindi serve ripartire al meglio.
Sul cambio modulo—
Ci siamo preparati già da martedì, ci abbiamo lavorato tutta la settimana. Siamo partita bene, facendo un grande primo tempo. Poi nella ripresa siamo calati, smettendo di giocare. Quando smetti di giocare contro queste squadre è un grande problema.
Sulla gestione arbitrale—
Non mi piace parlare degli arbitri. Come sbaglio io sbagliano anche loro. La colpa di stasera è solo la nostra. C'è da lavorare di più. Nello spogliatoio c'è tantissima delusione, ed è giusto così, ma da domani servirà dare il massimo, perché dobbiamo andare a Pisa per vincere
© RIPRODUZIONE RISERVATA