Gazzetta: “Pioli, quanti italiani. Una scelta però che ancora non ha pagato”

Una Fiorentina a tinte azzurre

Redazione VN 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 09:56)

Nella rosa di 28 elementi a disposizione di Stefano Pioli, parmigiano, al quale è stato fatto sottoscrivere un ottimo triennale, ci sono ben 15 calciatori italiani. Due dei tre portieri, Lezzerini e Martinelli, cinque tra difensori ed esterni, tre dei quali prodotti viola, Comuzzo, Ranieri e Fortini.

Su otto centrocampisti sono cinque quelli di casa nostra. Per finire, su cinque uomini d'attacco tre sono italiani. Gli investimenti della società (più di 90 milioni in questo mercato), a parte Gudmundsson, si sono orientati sul made in Italy. Da Fagioli a Fazzini, da Kean a Nicolusssi Caviglia, da Ndour a Viti che diventerà tutto viola nel prossimo anno.

E una scelta che finora non ha pagato a livello di Nazionale. Perché nell'ultimo giro azzurro il nuovo ct Rino Gattuso di viola ha chiamato soltanto Kean. Fagioli è uscito per ora, Ranieri spera, a Mandragora non è bastato un campionato pazzesco, Ndour è in Under 21, come Comuzzo che già sentiva aria di piano di sopra.

Fazzini e Nicolussi se diventeranno protagonisti a Firenze potranno anche sognare qualcosa di più grande. Ma questi sono discorsi che al momento non contano. Oggi c'è Fiorentina-Como e per entrambe le squadre c'è solo un obiettivo: i tre punti. La prima crisi va evitata. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.