Nazione su Comuzzo: “Non è al meglio, ma per Pioli è imprescindibile”

Il dato di fatto emerso da questi giorni di allenamenti è che ancora Comuzzo non è al 100% ma Pioli ha deciso che in questo momento la Fiorentina non può prescindere dal classe 2005. Le valutazioni fatte attorno al centrale, specie dopo l'erroraccio contro il Napoli, sono state molte ma alla fine hanno portato club e allenatore a ribadire la totale fiducia nel difensore friulano, che nonostante ancora una forma non perfetta (il problema fisico accusato ad agosto gli ha pure fatto perdere del peso...) sarà al suo posto nella mattonella di centrodestra.