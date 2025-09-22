“Si allenano quando lo dico io!”. Tutto il nervosismo di Stefano Pioli

Il nervosismo di Stefano Pioliè lampante. La Gazzetta dello Sportriporta una risposta a fine conferenza stampa, fuori dai microfoni, che rispecchia lo stato d'animo dell'allenatore viola:
Prova a giustificare un primo tempo in cui era in vantaggio, grazie al solito Mandragora:«Il migliore di questa stagione, vorrei vedere sempre la squadra così». Ma poi si deve arrendere alla cruda realtà:«Non me l'aspettavo. Speravo ci volesse meno tempo. Dobbiamo superare la prima pressione avversaria. E devo trovare le soluzioni. Mi preoccupa quel che sta mancando. Chiaro che poi si crea un ambiente negativo e mi dispiace. Non ho mai avuto la tentazione di cambiare modulo».Il nervosismo del tecnico si nota quando gli si chiede quando riprende ad allenarsi la squadra: «Quando lo dico io». E se ne va.
