Si capiranno solo tra oggi e domani le reali condizioni di Taria Lamptey,uscito infortunato al 22' della sfida con il Como mettendo male il piede dopo un allungo.
Lamptey, che sfortuna! Oggi gli accertamenti: con il Pisa non ci sarà
Lamptey è uscito al 22' per infortunio
Un problema al ginocchio destro, quello che ha riguardato il terzino arrivato dal Brighton, che tuttavia dopo un iniziale spavento è stato derubricato a «qualcosa di non grave», come ha confermato Pioli nel post-gara di ieri citando anche il «provino» che i medici gli hanno fatto fare subito dopo l'infortunio.
Improbabile che il ghanese possa tornare in campo domenica a Pisa ma ogni valutazione verrà fatta nelle prossime ore, quando Lamptey - una volta alleviato il gonfiore al ginocchio (il giocatore è uscito con una borsa del ghiaccio) - si sottoporrà agli accertamenti. Lo spezzone di gara con il Como racconta di tre palle perse, un tackle e un duello a terra vinto.
