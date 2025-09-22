Pioli e la fiducia della Fiorentina: Pradè non lo mette in discussione

Pradè conferma la fiducia a Pioli

Redazione VN 22 settembre 2025 (modifica il 22 settembre 2025 | 07:26)

«Abbiamo una fiducia illimitata in Stefano. Lui è il nostro condottiero, è un uomo di esperienza e ha tutta la nostra fiducia».Daniele Pradè non fa giri di parole nel dopo partita.Tutti insieme al tecnico della Fiorentina per uscire dal tunnel di inizio stagione in cui si è infilata la squadra.

«C'è grande rammarico e dispiacere. Certo non ci aspettavamo questi risultati. Onore al Como che ha giocato una grande gara, noi però abbiamo fatto un ottimo primo tempo é poi siamo calati nella ripresa. Era meglio forse gestire alcune situazioni sul punteggio di partià. Siamo all'inizio di un percorso, non ci aspettavamo di partire così ma è lunga. Sono fiducioso. La squadra è ottima, ci dobbiamo aspettare un cambiamento».Fiorentina discreta nel primo tempo, crollata poi nella ripresa.

«Loro sono bravi, fanno le cose a memoria. Però la partita era finita, abbiamo preso un gol evitabile sotto il profilo dell'atteggiamento. La squadra si impegna e noi dobbiamo essere fiduciosi. Nonostante il percorso sia iniziato in maniera tortuosa siamo convinti che ne usciremo». Spogliatoio deluso a fine gara. «Il primo tempo ci aveva dato energia. Avevamo grande intensità. Nella ripresa è calata quella e loro con il fraseggio sono usciti. Potevamo mettere più esperienza e portarla in fondo». Lo scrive la Nazione.