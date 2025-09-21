Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali della società dopo la sconfitta all'ultimo contro il Como:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola interviste Pradè: “Percorso tortuoso, ma fiducia illimitata in Pioli. Ne usciremo”
news viola
Pradè: “Percorso tortuoso, ma fiducia illimitata in Pioli. Ne usciremo”
Il commento del dirigente viola
Grande rammarico, gran dispiacere… onore al Como che ha fatto una grande gara, siamo calati e forse era meglio cercare di gestire. Non ci aspettavamo di partire così male ma siamo all'inizio di un percorso che deve essere qualcosa di importante. La squadra è ottima, ci dobbiamo aspettare soltanto un cambiamento. Loro sono usciti bene, abbiamo preso una ripartenza evitabile.
Il messaggio di fiducia—
Dobbiamo essere fiduciosi, siamo convinti che ne usciremo fuori, abbiamo fiducia illimitata in Pioli che ha tanta esperienza. Dopo un primo tempo che ci aveva dato energia forse è calata l'intensità, loro hanno calciatori forti ma ci potevamo mettere esperienza che non ci manca. Non si può dire che non lavoriamo, il tempo ci deve portare a raggiungere i nostri livelli. Noi come società abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, di concerto con l'allenatore. Peccato per Lamptey, contenti per l'esordio di Fortini.
© RIPRODUZIONE RISERVATA