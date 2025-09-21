Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola interviste Pradè: “Percorso tortuoso, ma fiducia illimitata in Pioli. Ne usciremo”

news viola

Pradè: “Percorso tortuoso, ma fiducia illimitata in Pioli. Ne usciremo”

Pradè: “Percorso tortuoso, ma fiducia illimitata in Pioli. Ne usciremo” - immagine 1
Il commento del dirigente viola
Redazione VN

Il ds della Fiorentina Daniele Pradè ha parlato ai canali della società dopo la sconfitta all'ultimo contro il Como:

Grande rammarico, gran dispiacere… onore al Como che ha fatto una grande gara, siamo calati e forse era meglio cercare di gestire. Non ci aspettavamo di partire così male ma siamo all'inizio di un percorso che deve essere qualcosa di importante. La squadra è ottima, ci dobbiamo aspettare soltanto un cambiamento. Loro sono usciti bene, abbiamo preso una ripartenza evitabile.

Il messaggio di fiducia

—  

Dobbiamo essere fiduciosi, siamo convinti che ne usciremo fuori, abbiamo fiducia illimitata in Pioli che ha tanta esperienza. Dopo un primo tempo che ci aveva dato energia forse è calata l'intensità, loro hanno calciatori forti ma ci potevamo mettere esperienza che non ci manca. Non si può dire che non lavoriamo, il tempo ci deve portare a raggiungere i nostri livelli. Noi come società abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare, di concerto con l'allenatore. Peccato per Lamptey, contenti per l'esordio di Fortini.

Leggi anche
Ranieri: “Mi allenavo a parte, ora sono capitano. Ecco gli obiettivi stagionali”
Ancora Ndour: “Sento la musica di Kean. Ecco chi ho consigliato per il fantacalcio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA