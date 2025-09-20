Ranieri: “Mi allenavo a parte, ora sono capitano. Ecco gli obiettivi stagionali”

Le parole del capitano della Fiorentina Luca Ranieri.

Il capitano viola Luca Ranieri ha parlato ai microfoni della Lega Serie A, raccontando la sua esperienza in maglia Fiorentina fin dagli inizi.

"Ricordo quando nel 2017 con Pioli avevo sui 16-17 anni, e ogni tanto mi chiamavano per andarmi ad allenare con la prima squadra. Vedevo che era già un grande allenatore Pioli, ma non posso paragonarlo al rapporto che ho con lui oggi".

Sul suo ritorno a Firenze — "Mi ricordo 4 anni fa quando tornai dal prestito a Salerno: mi allenavo da solo a Moena in un campetto mentre gli altri si allenavano insieme. Non ero fuori rosa, ma poco ci manca. Io comunque ci ho sempre creduto, e adesso fare il capitano di questa squadra è una cosa immensa".

Sulle scorse stagioni — "Sono stati anni belli, perché comunque arrivare a fare due finali in due anni non è facile. Certo, non è arrivata la gioia finale, ma ci siamo comunque tanto divertiti ed è giusto quest'anno provare ad alzare il livello".

Sui compagni — "Abbiamo tantissimi giocatori con tantissima esperienza. Oltre a Dzeko, Gosens, De Gea, abbiamo anche Pablo Mari, Mandragora che sono giocatori di esperienza. Ci sono tutti gli elementi comunque per fare una grandissima stagione".

Sulla maturazione — "Sono maturato sotto tanti punti di vista. Le mie principali qualità sono rimanere sempre concentrato e non mollare mai. Sono sicuro che migliorerò ulteriormente con i consigli di staff e compagni".

La differenza tra Italiano e Pioli — "Con Italiano giocavamo a 4 dietro, con Pioli a 3, quindi posso spingermi più avanti ora da braccetto. Ho sempre responsabilità in difesa, ma posso essere più libero di andare avanti".

Sugli obiettivi — "L'obiettivo personale è migliorarmi, di squadra è alzare un trofeo, ma non sarà facile. Vogliamo migliorare il risultato dell'anno scorso, sarà difficile ma ci proveremo".