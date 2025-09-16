Ancora Ndour: “Sento la musica di Kean. Ecco chi ho consigliato per il fantacalcio”

Lo spogliatoio—
"Quest'anno ho il posto vicino a Kean, a Gudmundsson e a Sohm. Scherziamo molto. Con Moise ci diamo i consigli sui capelli, abbiamo anche lo stesso parrucchiere. Abbiamo anche gusti musicali simili e quando scrive pezzi nuovi me li fa sentire. Il suo album? Non ce l'ho (ride, ndr). Conosco solo qualche canzone".
Il fantacalcio—
"Non ci ho mai giocato, ma i miei amici sì. Chi ho consigliato della Fiorentina? Kean ovviamente è troppo facile. Ho consigliato Albert e Mandragora".
© RIPRODUZIONE RISERVATA