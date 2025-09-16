Ancora Ndour: “Sento la musica di Kean. Ecco chi ho consigliato per il fantacalcio”

Sempre nell'intervista rilasciata a Radio TV Serie A, il centrocampista gigliato Cher Ndour ha raccontato alcuni aneddoti e curiosità relative alla sua esperienza in viola fino a qui. Ecco le sue parole.

Sul Viola Park

"E' il centro sportivo più bello in cui abbia mai lavorato, pur essendo stato a Parigi che è un centro nuovo e più o meno simile, anche il Benfica Camp è un centro eccezionale, ma qui c'è proprio tutto per essere al meglio ogni giorno".