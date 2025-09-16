Poesio: “Pioli come Italiano? Mai piaciuta la sua difesa, parlano i numeri”

“ Pioli si aspettava di più dalla squadra. L’identità della Fiorentina non è chiara, soprattutto in mezzo al campo. Da una parte hai dato continuità con la difesa a tre, ma a centrocampo hai cambiato praticamente tutti gli interpreti ”, ha spiegato Poesio.

Un paragone con la passata stagione è inevitabile:“La Fiorentina dell’anno scorso è nata come quella di quest’anno, con il 3-4-2-1. Poi lo switch è arrivato con il passaggio alla difesa a quattro e le otto vittorie consecutive. Fu un cambio radicale. Il dilemma resta lo stesso: difesa a tre o a quattro?”.