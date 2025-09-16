Il giornalista Ernesto Poesio ha analizzato la situazione della Fiorentina dopo le ultime uscite, soffermandosi soprattutto sui problemi di identità tattica della squadra di Pioli.
Poesio: “Pioli come Italiano? Mai piaciuta la sua difesa, parlano i numeri”
“Pioli si aspettava di più dalla squadra. L’identità della Fiorentina non è chiara, soprattutto in mezzo al campo. Da una parte hai dato continuità con la difesa a tre, ma a centrocampo hai cambiato praticamente tutti gli interpreti”, ha spiegato Poesio.
Un paragone con la passata stagione è inevitabile:“La Fiorentina dell’anno scorso è nata come quella di quest’anno, con il 3-4-2-1. Poi lo switch è arrivato con il passaggio alla difesa a quattro e le otto vittorie consecutive. Fu un cambio radicale. Il dilemma resta lo stesso: difesa a tre o a quattro?”.
Secondo il giornalista, il rendimento dei singoli cambia a seconda del sistema:“Comuzzo e Pongračić giocano meglio in una linea a quattro, mentre Gosens si esprime al meglio in un sistema a tre. A questo punto chi ti dà energia emotiva deve andare in campo, senza esitazioni”.
Infine, un confronto con l’era di Vincenzo Italiano:“Il gioco difensivo di Italiano non mi è mai piaciuto. Se vuoi arrivare in certe posizioni di classifica devi subire pochi gol, e i numeri parlano chiaro”.
