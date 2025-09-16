Bacconi: “Fiorentina ibrida. Kean ha bisogno di Piccoli, non Dzeko”

Il commento di Adriano Bacconi durante il Pentasport di Radio Bruno

Redazione VN 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 21:25)

Adriano Bacconi, analista ed esperto tattico, ha commentato la prestazione della Fiorentina nella sfida persa contro il Napoli, soffermandosi sulle scelte di Pioli e sui singoli viola.

“Pioli ha allontanato molto Gudmundsson da Kean, non una grande idea secondo me. Le partite della Nazionale hanno dimostrato che Kean ha bisogno di un compagno di reparto di peso, non Dzeko ma un profilo come Piccoli: uno che pressa, tiene palla e fa salire il baricentro”.

Un passaggio anche sulla mediana:“Credo che a Fagioli manchi maturità tattica e fisica per fare il mediano. Nicolussi Caviglia, invece, è nato per quel ruolo. Fazzini mi ha sorpreso: forte nei contrasti e in accelerazione, ma in un 3-5-2 è penalizzato. Non mi dispiacerebbe neanche vedere la difesa a quattro”.

Sotto la lente anche il reparto arretrato:“A Pongracić manca continuità, mentre Comuzzo sembra la brutta copia del giocatore visto l’anno scorso”.

Infine, l’analisi generale della gara con il Napoli:“Per mettere davvero in difficoltà gli azzurri, la Fiorentina avrebbe dovuto fare la partita che ha fatto il Cagliari al Maradona. Ma per identità e idee di gioco non poteva replicarla. È mancata la mentalità della provinciale e allo stesso tempo il coraggio della squadra di alto rango. La Fiorentina è stata un ibrido”.