Filippo Grassia non nasconde le sue preoccupazioni sulla Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista ha sottolineato come la squadra viola non abbia convinto fin dall’inizio della stagione:"La Fiorentina non mi è mai piaciuta, eccezion fatta per la prima uscita in Conference contro il Polissya", ha dichiarato.
Grassia: “Centrocampo? C’è da battezzare un terzetto. Mi preoccupa l’approccio”
Grassia ha analizzato in particolare la sfida contro il Napoli, evidenziando le difficoltà soprattutto nella prima parte di gara:"La Fiorentina è stata pessima nella prima parte della partita, e questa ormai è una costante. Se vuoi essere una grande squadra non puoi giocare per 15 minuti: contro il Napoli per 60 minuti in campo si è vista solo una squadra".
Il nodo principale, secondo il giornalista, resta il centrocampo:"C’è da battezzare un terzetto in mezzo al campo. Devono giocare i più in forma, indipendentemente dai nomi. Bisogna costruire il gioco con più velocità. Alla fine con il Napoli si sono visti dei lampi, ma è troppo poco".
Grassia ha poi fatto un paragone con altre grandi sfide europee, indicando la necessità di un approccio più mirato:"Lobotka andava marcato a uomo, così come si dovrebbe fare con giocatori del calibro di De Bruyne. La partita è stata persa perché la Fiorentina non è mai riuscita a contrastare quel centrocampo".
Infine, un consiglio tattico:"In questi casi credo si debba rispolverare la vecchia difesa a quattro".
