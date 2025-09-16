Grassia: “Centrocampo? C’è da battezzare un terzetto. Mi preoccupa l’approccio”

Il commento di Filippo Grassia a Radio Bruno

Redazione VN 16 settembre 2025 (modifica il 16 settembre 2025 | 21:26)

Filippo Grassia non nasconde le sue preoccupazioni sulla Fiorentina. Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, il giornalista ha sottolineato come la squadra viola non abbia convinto fin dall’inizio della stagione:"La Fiorentina non mi è mai piaciuta, eccezion fatta per la prima uscita in Conference contro il Polissya", ha dichiarato.

Grassia ha analizzato in particolare la sfida contro il Napoli, evidenziando le difficoltà soprattutto nella prima parte di gara:"La Fiorentina è stata pessima nella prima parte della partita, e questa ormai è una costante. Se vuoi essere una grande squadra non puoi giocare per 15 minuti: contro il Napoli per 60 minuti in campo si è vista solo una squadra".

Il nodo principale, secondo il giornalista, resta il centrocampo:"C’è da battezzare un terzetto in mezzo al campo. Devono giocare i più in forma, indipendentemente dai nomi. Bisogna costruire il gioco con più velocità. Alla fine con il Napoli si sono visti dei lampi, ma è troppo poco".

Grassia ha poi fatto un paragone con altre grandi sfide europee, indicando la necessità di un approccio più mirato:"Lobotka andava marcato a uomo, così come si dovrebbe fare con giocatori del calibro di De Bruyne. La partita è stata persa perché la Fiorentina non è mai riuscita a contrastare quel centrocampo".

Infine, un consiglio tattico:"In questi casi credo si debba rispolverare la vecchia difesa a quattro".