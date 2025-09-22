Nello spogliatoio regna la delusione. E Ranieri ci mette la faccia

«Siamo la Fiorentina. Fare due punti in 4 partite non va bene». Nel post-gara di Fiorentina-Como il capitano, Luca Ranieri, ci ha messo la faccia:«Dobbiamo dare tutti di più, io in primis. Siamo all'inizio e non è un dramma, ma serve di più. In allenamento diamo tutto, ma quello che stiamo facendo non è abbastanza. Ci siamo guardati a fine partita e ci siamo detti che così non va bene. Fa male, non ci aspettavamo di essere così in difficoltà. Ora serve entusiasmo per ripartire, già dalla prossima gara che è importante perché col Pisa sarà un derby».