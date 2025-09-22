Nello spogliatoio regna la delusione. E Ranieri ci mette la faccia

«Siamo la Fiorentina. Fare due punti in 4 partite non va bene». Nel post-gara di Fiorentina-Como il capitano, Luca Ranieri, ci ha messo la faccia:«Dobbiamo dare tutti di più, io in primis. Siamo all'inizio e non è un dramma, ma serve di più. In allenamento diamo tutto, ma quello che stiamo facendo non è abbastanza. Ci siamo guardati a fine partita e ci siamo detti che così non va bene. Fa male, non ci aspettavamo di essere così in difficoltà. Ora serve entusiasmo per ripartire, già dalla prossima gara che è importante perché col Pisa sarà un derby».
Dall'impostazione a tre a rispolverare la difesa a quattro, il leader difensivo dei viola commenta così il cambiamento fatto e le difficoltà avute: «Abbiamo provato per diversi giorni il nuovo modulo. Il primo tempo abbiamo fatto bene, poi siamo calati, abbiamo smesso di giocare da dietro e quando fai così contro squadre come il Como diventa difficile tutto".Sull'arbitro Bonacina, apparso in alcune situazioni in confusione, ha detto: «Non possiamo dare colpa agli altri. Come ho sbagliato io può aver sbagliato l'arbitro». Lo scrive il Corriere dello Sport.
